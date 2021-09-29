الزراعة تحدد موعد تجهيز بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة

2021/09/29 | 20:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الاربعاء، تجهيز بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة، وذلك في السادس عشر من الشهر المقبل.وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الوزير […]

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