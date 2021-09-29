مرصد حقوق الانسان يدعو الكاظمي الى ايقاف تعذيب المواطنين على يد القوات المسلحة

2021/09/29 | 20:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا المرصد العراقي حقوق الانسان اليوم الاربعاء ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ايقاف تعذيب الموطنين على يد القوات المسلحة “.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخةمنه ، ان” تعذيب مواطن على يد القوات المسلحة بعد اعتقاله في كركوك “، مبينا ان” قضايا التعذيب لم تنته بعد ، وما زالت تعتبر أحد عوامل إنفاذ القانون من قبل السلطات العراقية”.

ودعا المرصد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الايعاز بايقاف هذه الأعمال”.

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