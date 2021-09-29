2021/09/29 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

اعلنت شرطة محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، عن وضعها خطة امنية خاصة بذكرى احياء تظاهرات تشرين والتي يروم ناشطين تنظيمها.

وقال المنسق الاعلامي لقيادة الشرطة رحيم عودة في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قيادة الشرطة اعدت خطة امنية خاصة بذكرى احياء تظاهرات تشرين حيث ينوي ناشطين تنظيم وقفات استذكاريه لهذه التظاهرات مع فعاليات اخرى".

وأضاف ان "الخطة تتضمن وتركز على توفير الامن وحماية المشاركين من الناشطين والمتظاهرين وتوفير حماية ايضا للدوائر الحكومية والمؤسسات ومبنى الحكومة المحلية والممتلكات العامة"، لافتا الى ان "قيادة الشرطة ستؤدي واجبها بحماية الحق القانوني للمواطنين في تنظيم الاحتجاجات والتجمعات وستعمل على حمايتهم اولا ، وانها تدعو الجميع لالتزام القانون والتعبير عن المطالب بالصورة القانونية السلمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف استعدت شرطة الديوانية لذكرى احياء تظاهرات تشرين؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف استعدت شرطة الديوانية لذكرى احياء تظاهرات تشرين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).