2021/09/29 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – المثنى

ادى حادث اصطدام، اليوم الاربعاء، إلى انشطار مركبة من نوع سايبا إلى نصفين في محافظة المثنى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن حادث اصطدام بين مركبتين حدث في محافظة المثنى / قضاء الهلال، مبينا أن المركبة الاولى من نوع سايبا (أجرة)، والمركبة الثانية من نوع هونداي سنتافي.

وأوضح أن أسباب الحادث هي فقدان السيطرة على المركبة والإنحراف إلى الإتجاه المعاكس بسبب السرعة الشديدة من قبل صاحب المركبة السايبا الأجرة، مما أدى إلى الاصطدام بالمركبة الثانية السنتافيا الخصوصي.

وأضاف أن الحادث ادى الى وفاة شخص، واصابة اخر.

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