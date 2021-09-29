2021/09/29 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تشارك أكثر من ألف دار نشر محلية وإقليمية وعالمية من 28 دولة من بينها العراق في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 الذي سيفتتح غدا برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز .واعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أن ‫العراق سيكون ضيف شرف المعرض الذي يستمر عشرة ايام.وقال ، إن «اختيار العراق يأتي في سياق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين السعودي والعراقي، وفي إطار الجهود المشتركة من البلدين لتعزيز التعاون في جميع المجالات التنموية، ومنها المجال الثقافيواشار الى أن اختيار العراق سيسهم في خلق مساحة تفاعلية كبيرة بين الجمهور السعودي وبين المثقفين العراقيين وإنتاجهم الفكري والإبداعي.ويقام معرض الرياض الدولي للكتاب سنوياً في مدينة الرياض، ويمثّل منصة للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاعات الأدب والنشر والترجمة؛ لعرض مؤلفاتهم ونتاجاتهم .ويشكل المعرض حدثاً ثقافياً مهماً في المشهد الثقافي العربي؛ بوصفه أحد أهم معارض الكتب العربية، من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع برامجه الثقافية، ومن حيث مشاركة أبرز دور النشر العربية والإقليمية والدولية.واشارت هيئة الأدب والنشر والترجمة التي تتولى مسؤولية اقامة المعرض في وقت سابق الى البرنامج الثقافي الذي ستقدمه في معرض الرياض الدولي للكتاب خلال فترة إقامته في موقعه الجديد بواجهة الرياض، والذي سيشهد مشاركة نخبة من أهم الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين في باقة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تتناول مختلف مجالات الإبداع الثقافي./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا ..انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب بمشاركة 28 دولة من بينها العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا ..انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب بمشاركة 28 دولة من بينها العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).