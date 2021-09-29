مصرع صبي وجرح اثنين من افراد عائلته في انقلاب مركبتهم على طريق مندلي - قزانية

2021/09/29 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي صبي مصرعه واصيب أثنان من افراد عائلته في حادث سير شرق بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان صبيا لقي مصرعه وجرح اثنان من افراد عائلته في حادث سير ناجم عن انقلاب مركبتهم على طريق مندلي - قزانية شرق بعقوبة ./انتهى

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