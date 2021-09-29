الزراعة تصدر توجيهين بشأن بيض المائدة

2021/09/29 | 20:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الأربعاء، ضرورة وضع آليات تسهم في استقرار أسعار بيض المائدة، وفيما أصدر توجيهين بهذا الصدد، أوعز بالاستجابة لطلبات مزارعي محافظة ديالى بشأن شمولهم بالخطة الزراعية الشتوية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان ، إن “وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ترأس اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة لبحث الامور المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي وبحضور الوكلاء ومستشاري الوزارة، والمديرين العامين لدوائر وشركات الوزارة”، لافتا الى أن “الخفاجي أكد في بداية الاجتماع ضرورة اخذ طلبات مزارعي محافظة ديالى بشأن شمولهم بالخطة الزراعية الشتوية”.

ولفت الوزير وفقا للبيان، إلى أن “محافظة ديالى تعد من المحافظات الزراعية سواء في مجال انتاج المحاصيل الاستراتيجية او في مجال المحاصيل البستنية لما تتمتع فيه من ارض خصبة، ونظرا لشح المياه في الوقت الحالي، ولكن لابد من ايجاد منفذ تستطيع الوزارة شمول بعض مناطقها بالخطة الزراعية وخاصة في مجال الابار والمضخات”، موجها “اللجنة المشتركة لاقرار الخطة الزراعية بإيلاء هذا الامر أهمية قصوى”.

وأشار إلى “الاستعدادات المبكرة لتنفيذ الخطة الزراعية وما يرافقها من توفير المستلزمات الزراعية بغية انجاحها”، مؤكدا “ضرورة وضع الاليات التي من شأنها المساهمة في استقرار اسعار بيض المائدة”.

وأصدر الخفاجي توجيهين بشأن بيض المائدة وفق البيان، الأول إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بالاسراع في عملية توريد المنتج المحلي من بيض المائدة من الاقليم وبالاتفاق مع زراعة الاقليم ودائرة البيطرة فيها لاجل تأكيد المنتج المحلي في الاقليم حصرا ومن الشركات التي شاركت في الاسبوع الزراعي الثاني عشر، وحمل التوجيه الثاني التأكيد على منع دخول المستورد بالطرق غير المشروعة.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ومنها التصويت على الدراسة التي قدمتها شركة ما بين النهرين العامة للبذور بشأن الدخول في مجال استيراد الاعلاف كالحبوب والشعير والذرة الصفراء، ويعد هذا القرار من القرارات الهامة التي تساهم في استقرار الاسعار بعيدا عن الاغراق السوقي بغية المحافظة على المنتج المحلي”.

وتابع أن “المجلس صوت على مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة العراقية ونظيرتها في دولة فلسطين بعد اعتماد التعديلات المقترحة من قبل وزارة الزراعة العراقية، كما صوت الاجتماع على ضرورة اعادة المبالغ المستردة من المبادرة الزراعية بغية الاستفادة منها في دعم الفلاحين والمزارعين من خلال صناديق الاغراض التخصصية”.

ووافق الاجتماع بحسب البيان على تعديل بعض فقرات النظام الداخلي لشركة النهرين العامة للبذور والشركة العامة للتجهيزات الزراعية لاتاحة الفرصة لهاتين الشركتين بالدخول في مجال الاستيراد للمستلزمات الزراعية من اعلاف مختلفة ودواجن من خلال تفعيل القطاع الخاص عبر المشاركة معه في هذا السياق، كما صوت المجلس على تشكيل لجنة لجرد ونقل ممتلكات شركات سنحاريب لتقنيات الري المنحلة ونقل مهامها الى التجهيزات الزراعية، كما وافق أن يكون هناك تعاون بين شركة الخريف لتقنيات الري الحديثة في السعودية والشركة العامة للتجهيزات الزراعية في مجال تقنيات الري”.

واختتم بأن “الاجتماع خلص بمواصلة الخطى من اجل تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بغية تعظيم ايرادات الدولة، فضلا عن توفير فرص للايدي العاملة وتحقيق الامن الغذائي للمواطنين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تصدر توجيهين بشأن بيض المائدة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تصدر توجيهين بشأن بيض المائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).