2021/09/29 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حصلت الأميرة الراحلة ديانا على تكريم جديد بعد أن تمَّت إزاحة الستار عن لافتة زرقاء عند شقة عاشت فيها في غرب العاصمة البريطانية لندن قبل خطبتها لوريث العرش الأمير تشارلز.وتقع الشقة التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكريم جديد لذكرى الأميرة “ديانا” في لندن “صور” المركز الخبري الوطني.

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