العبادي: وصايا السيستاني تصب بصالح الدولة وسيادتها ومصالحها

2021/09/29 | 20:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس قيادة تحالف قوى الدولة الوطنية حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، ان وصايا السيد السيستاني بشأن الانتخابات تصب بصالح الدولة وسيادتها ومصالحها.وقال إعلام العبادي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إننا “نؤكد تأييدنا التام لوصايا المرجعية الدينية العليا، ونرى فيها تأكيداً لمواقفها الوطنية الثابتة والمدافعة عن الدولة وهيبتها وسيادتها ومصالحها …

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