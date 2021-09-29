ضبط عجلة محملة بـ’السكراب’ دون شهادة فحص إشعاعي

2021/09/29 | 20:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت الأجهزة الأمنية، الأربعاء، من ضبط عجلة محملة بـ “السكراب”، دون امتلاكها شهادة فحص اشعاعي.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود لرصد المخالفات، وحسب معلومات دقيقة، تمكنت مديرية الامن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع مديرية امن ديالى والقوة …

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