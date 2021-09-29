وزير الزراعة يوعز بوضع آليات تسهم في استقرار أسعار بيض المائدة

2021/09/29 | 20:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوعز وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الأربعاء، بضرورة وضع آليات تسهم في استقرار أسعار بيض المائدة، فيما أصدر توجيهين بهذا الصدد.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ترأس اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة لبحث الامور المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي …

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