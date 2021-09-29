وزير البيئة : التوجه العام لبرنامج شؤون الالغام هو التركيز على المناطق المحررة

2021/09/29 | 20:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفذ وفد ترأسه وزير البيئة وكالة جاسم عبد العزيز حمادي اليوم الاربعاء ، زيارة تفقدية إلى منطقة فلفيل في قضاء تلكيف في محافظة نينوى التي تجري فيها عمليات ازالة للالغام الموجودة برفقة مدير عام دائرة شؤون الالغام ظافر محمود فضلا عن ممثلين من شركة gcs السويسرية ضمن سلسلة الزيارات الميدانية الخاصة بمتابعة سير العمل للشركات المنفذة لعمليات الازالة والتطهير للمناطق المحررة .

وزير البيئة وكالة بين في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه ، ان” التوجه العام لبرنامج شؤون الالغام هو التركيز على الاولويات وواحدة من تلك الاولويات في المناطق المحررة هي محافظة نينوى والمناطق المحيطة بها .

واضاف حمادي ان زيارة هذه المنطقة تعد خطوة مكملة لما تبنته وزارة البيئة متمثلة بدائرة شؤون الالغام وما بذلته من جهود كبيرة في هذا المجال بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة لشؤون الالغام والشركات والمنظمات العاملة في مجال أزالة الالغام ، داعيا الى ضرورة الاسراع من قبل الشركات المنفذة لاتمام الاعمال المناطة بهم بحسب الفترات الزمنية المحددة .

من جانبه اوضح مدير شركة gcs السويسرية فرع العراق وسام اللامي ان هذه المنطقة تحتوي على الكثير من الالغام غير المنفلقة تم ازالة العديد منها ، مبينا ان المدة المطلوبة لتطهر المنطقة من الالغام الغير منفلقة تقرب من العامين ، مشيدا بدور الفريق النسوي في مجال الالغام ومجال التوعية للمواطنين كافة وخاصة شريحة الاطفال.

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