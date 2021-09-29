الخفاجي يعلن المباشرة بتنفيذ 163 مشروعاً في ذي قار

2021/09/29 | 20:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - وسام الملاأعلن محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، المباشرة بتنفيذ 163 مشروعاً في ذي قار، فيما أشار إلى أن استثمار الغاز المصاحب في حقلي "الغراف والناصرية" سيؤمن آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة.وقال الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "انطلاق مشروع استثمار الغاز المصاحب يعد نقلة نوعية مهمة للاقتصاد الوطني والمحلي لمحافظة ذي قار لما يقدمه من استغلال للثروات المهدورة لسنوات طويلة".وأضاف، أن "استثمار الغاز المصاحب سيسهم في رفع الحالة الاقتصادية للمحافظة بشكل خاص والإنتاج القومي بشكل عام"، موضحا أن "المشروع سيؤمن الاف فرص العمل لابناء المحافظة من مختلف التخصصات في حقلي (الغراف والناصرية)".وبشأن مشاريع المحافظة، أشار الخفاجي إلى أنه "تم اكمال اعداد الخطة الخاصة لسنة 2021 لمشاريع المحافظة، وأدرجت وأحيلت الاعمال الى الشركات المتخصصة عن طريق صندوق اعمار ذي قار"، مبينا أن "هناك 163 مشروعا ضمن الصندوق وباشرت الشركات بالتنفيذ في العديد من المدن في المحافظة وباقي المشاريع في طور الإحالة الأيام المقبلة".وتابع، أن "موازنة المحافظة انقسمت الى قسمين؛ صندوق اعمار ذي قار والتي تشمل 163 مشروعا وأحيل منها 70 مشروعا الى الشركات للتنفيذ وباقي المشاريع طور الاستكمال والموازنة الاستثمارية لم ترد فيها مشاريع جديدة فقط كانت الانفاقات محددة على المشاريع القديمة المستمرة". ونوه إلى أن "المحافظة تحتاج الى الكثير من الأموال لاصلاح الخلل الواسع في مختلف القطاعات الخدمية"، معربا عن امله برفد الحكومة الاتحادية المحافظة بموازنات تكميلية لتنفيذ متطلبات البنى التحتية المتهالكة".

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