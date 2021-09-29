الجزائر تستدعي سفير فرنسا للاحتجاج على

2021/09/29 | 20:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، السفير الفرنسي في الجزائر للاحتجاج على قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين.

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