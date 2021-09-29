العدالة الاجتماعية بين عدالة الدولة وحقوق الشعب المهضومة - فلاح أمين الرهيمي

2021/09/29 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي من الصفات الحميدة للحاكم أن يمتلك العدالة الاجتماعية ويطبقها على أبناء الشعب كافة بدون تمييز بين إنسان وآخر ولا تأثيرات توافقية خارجية حينما تطبق على أبناء الشعب ومصالحه إلا أن ما يؤسف له أن تطبيق العدالة الاجتماعية في العراق أصبحت تكال بمكيالين واحد إيجابي والآخر سلبي ولحد الآن الشعب يجهل نتائج لجان التحقيق بشأن قتلة متظاهري ثورة الجوع والغضب التشرينية وكذلك مصير الكثير ممن تعرض للاغتيال والخطف و ......





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