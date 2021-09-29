العبادي: بيان المرجعية فيه يؤكد مواقفها الوطنية الثابتة والمدافعة عن العراق وهيبته وسيادته

2021/09/29 | 21:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية حيدر العبادي، تأييده التام لوصايا المرجعية الدينية العليا، موضحا أنه يرى فيها تأكيدا لمواقفها الوطنية الثابتة والمدافعة عن العراق وهيبته وسيادته ومصالحه العليا.

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وشدد على أنّ المرجعية العليا كانت وستبقى مرجعية أبوية لن تنحاز لقائمة أو مرشح، لكنها تنحاز دوماً لوحدة وقوة وسلامة الدولة العراقية وشعبها ومصالحها.

وأكد العبادي ضرورة المشاركة في الانتخابات العراقية لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفؤة عن مفاصلها الرئيسة، وضرورة التدقيق في سِيَر المرشحين في دوائرهم الانتخابية.

وطالب القائمين بأمر الانتخابات أن يعملوا على إجرائها في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية، وأن يراعوا نزاهتها ويحافظوا على أصوات الناخبين.

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