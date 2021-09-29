بوتين يستقبل اردوغان ويشيد بقدرة بلديهما على إيجاد “تسويات” بينهما

2021/09/29 | 21:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العلاقات بين بلديهما والتي اتسمت بعدة صعوبات خلال السنوات الماضية، مشيدا بقدرتهما على التوصل الى تسويات.

وقال بوتين خلال اللقاء أثناء استقباله اردوغان في مدينة سوتشي الروسية إن المفاوضات لا تكون سهلة في أحيان كثيرة لكنها تُختتم بنتائج إيجابية، وأضاف أن موسكو تعلمت كيفية إيجاد تسويات مناسبة للطرفين.

من جانبه قال اردوغان إنه يعتقد بوجود فائدة كبيرة في مواصلة تركيا وروسيا تعزيز علاقاتهما.

وأشار بوتين إلى تدشين خط أنابيب الغاز “تورك ستريم” في عام 2020 الذي سينقل الغاز الروسي الى تركيا وأوروبا عبر البحر الأسود.

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