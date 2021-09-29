رئيس البرلمان يزور مناطق شمالي بغداد ويلتقي شيوخها ووجهائها

2021/09/29 | 21:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل رئيسُ مجلس النواب محمد الحلبوسي جولاتِه الميدانية في مناطق ومحافظات العراق، وهذه المرة زار مناطق شمالي بغداد.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ذكر في بيان مقتضب أن الحلبوسي وخلال جولته لمناطق شمالي بغداد زار مضيف الشيخ جبار عبد حماد شيخ قبيلة البوعبيد الدالي الدليمية، والتقى عدداً من شيوخ ووجهاء المناطق، وجمعا من المواطنين، وجرى خلال اللقاء بحث مجملِ الأوضاع التي تشهدها مناطق شمالي بغداد.

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