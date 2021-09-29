مرشح عن الفتح: الاموال المخصصة الى البصرة لم تستثمر بشكل سليم

2021/09/29 | 21:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مرشح تحالف الفتح، عن محافظة البصرة، فهمي حمزة عباس البندر “الدائرة السادسة – التسلسل 38″، اليوم الاربعاء، ان الاموال المخصصة الى البصرة لم تستثمر بشكل سليم، لافتا ان اهم مشروع في البصرة هو ميناء الفاو الكبير.وقال البندر في “لقاء خاص” ان “اغلب الموارد الاقتصادية للعراق تأتي من البصرة”، مبينا “سنعمل على معالجة […]

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