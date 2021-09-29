2021/09/29 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مسؤول في ديالى، اليوم الاربعاء، عن حقيقة مشاركة شخصيات من المحافظة في مؤتمر اربيل للتطبيع مع إسرائيل، مبينا ان قائمة الضيوف اختفت.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم): "بعد فضح الامر بوجود مؤتمر للتطبيع مع اسرائيل في اربيل قبل ايام والحديث عن وجود شخصيات تمثل ديالى مشاركة به كانت هناك اتصالات ومتابعة للأحداث من خلال ما نشرته وسائل الاعلام من صور وفيديوهات لبيان الموقف العام والاستدلال على اسماء شخصيات سواء اكانت عشائرية او سياسية او حتى نخب مجتمعية".

واضاف المصدر، انه " لم يرد وجود اي شخصية من اهالي ديالى مشاركة في المؤتمر حتى الان ولم تعط الفيديوهات والصور اي دليل مادي ملموس رغم ان بعض بيانات الضيوف اشارت الى مشاركة شخصيات من ديالى بالإضافة الى محافظات أخرى"، مشيرا الى انه "حتى اللحظة لم التأكد من الامر بشكل مباشر".

من جانبه لفت السياسي المستقل عبدالله يوسف الى اختفاء قائمة الضيوف بعد ردة الفعل العنيفة من جميع المحافظات برفض المؤتمر.

وقال يوسف ان " سلطات اربيل في قبضتها قائمة اسماء كل الشخصيات التي حضرت المؤتمر الا ان الضغوط الكبيرة لتفادي خسارة أسماء كبيرة داعمة للتطبيع وراء اختفاء قائمة الضيوف فضلا عن ردة الفعل المجتمعية والسياسية الرافضة له ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما حقيقة مشاركة شخصيات من ديالى في مؤتمر أربيل؟.. قائمة الضيوف اختفت!- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما حقيقة مشاركة شخصيات من ديالى في مؤتمر أربيل؟.. قائمة الضيوف اختفت!- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).