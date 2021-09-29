درجال يعقد اجتماعا لتصفير ديون لاعبي الدوري الممتاز

2021/09/29 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الاربعاء، اجتماعا مع رؤساء وممثلي اندية الدوري الممتاز لتصفير ديون اللاعبين.

وقال درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم): "اجتمعنا برؤساء وممثلي أندية الدوري الممتاز للموسم (٢٠٢١-٢٠٢٢)، وحضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد محمد فرحان، فضلا عن رئيسي لجنتي شؤون اللاعبين والتراخيص"، مبينا أن "الاجتماع تناول قضية مديونية الأندية ومستحقات اللاعبين المالية".

وأضاف أن "الأندية طرحت العديد من المشاكل والمتعلقات المالية مع اللاعبين وكيفية التعامل مع لجنة شؤون اللاعبين المحلية، وفي الاتحادين الآسيوي والدوليّ"، موضحا أن "الاجتماع مع الأندية يأتي لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المالية التي تواجه عملها من أجل النهوض بواقع عملها، لأن أندية الممتاز تعد ركنا أساسيا من ركائز الاتحاد المهمة".

وأكد درجال: "للاخوة في الاندية اننا لا نبحث عن الحلول الآنية فقط، وإنما نبحث عن خطط مستقبلية تجنبنا الوقوع في المشاكل الماليّة مرة أخرى، ولأننا مقبلون على إقامة دوري للمحترفين في الموسم المقبل".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء من المهتمين بدعم الرياضة عموما، وكرة القدم خصوصا، ويسعى الى توفير أجواء مناسبة لتطوير عمل الأندية بما يخدم مسيرة كرتنا".

وتابع: "سنواصل التباحث المستمر مع الأندية واللجان المحلية والآسيوية من أجل حل جميع المتعلقات بين الأندية والمشتكين، وتصفير الديون والشكاوى كافة من خلال التعاون مع الحكومة والأندية واللاعبين، ونتطلع الى الوصول لقواسم مشتركة، ولا نريد ظلم الأندية ولا نبخس حق اللاعبين وفقا لمعايير وضوابط القانون الدوليّ".

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