اول زواج في التاريخ من سجادة !

2021/09/29 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشف مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الأربعاء، عن أول زواج في التاريخ من سجادة!

وقال مركز الإعلام الرقمي DMC في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "أم عزباء تدعى " بيكي كوك " تتزوج من البساط".وأضاف ان "مراسم الزواج اقيمت في متجر للسجاد قرب بيتها شمال بريطانيا".

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