العثور على شاب مشنوق في ذي قار

2021/09/29 | 21:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بالعثور على شاب مشنوق في منزل متروك بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (29 ايلول 2021)، انه تم "العثور على شاب مشنوق من مواليد 2000 في منزل متروك أمام بيتهم في قضاء الشطرة بمنطقة الشعلة الثانية".

وأضاف، ان "دورية من الشرطة وصلت الان إلى مكان الحادث"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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