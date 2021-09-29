2021/09/29 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة “فيسبوك” عن إطلاق خدمة الفيديوهات الترفيهية القصيرة Reels في الولايات المتحدة، نظيرا لخدمة Instagram Reels.وقالت الشركة الأمريكية في تغريدة عبر “تويتر”: “اليوم نطلق برنامج Reels على Facebook لأنظمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “فيسبوك” يطلق خاصية مقاطع الفيديو القصيرة المركز الخبري الوطني.

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