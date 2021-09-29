أول اجتماع لحكومة لبنان الجديدة وقرار بشأن

2021/09/29 | 21:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار بشأن محادثات الانقاذ مع صندوق النقد في أول اجتماع لحكومة لبنان الجديدة

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