بين خطاب وزير خارجية النظام الجزائري لعمامرة بالامم المتحدة ، وقرار محكمة العدل الاوربية بخصوص موضوع الاتفاقيات . - سعيد الوجاني

2021/09/29 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني فترة جد قصيرة مرت بين خطاب وزير خارجية النظام الجزائري لعمامرة بالأمم المتحدة ، وبين قرار محكمة العدل الاوربية القاضي بقبول الطعن في الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها ..



وهي اتفاقيات شملت التجارة ، والفلاحة ، وشملت المصايد في المياه المتنازع عليها ..بين خطاب لعمامرة ، وقرار محكمة العدل الاوربية ، لم نلحظ جديدا ..



فخطابات النظام ال ......





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