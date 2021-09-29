أمريكا وقطر تستهدفان شبكة مالية لحزب الله في دول الخليج

2021/09/29 | 21:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع قطر ضد شبكة مالية في دول الخليج تدعم جماعة "حزب الله" اللبنانية، وتصنيف أشخاص مرتبطين بها كـ"إرهابيين عالميين".

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