وصول أكثر من 42 ألف طن من الرز لموانئ العراق

2021/09/29 | 21:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، عن

وصول 42,385 الف طن من مادة الرز الى ميناء

ام قصر جنوبي البلاد لصالح وزارة

التجارة .

وقالت وزرة النقل في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إن "السفينة BELSTAR رست،

ا

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