كردستان يعطل الدوام الرسمي بمناسبة يوم

2021/09/29 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كردستان

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها ودوائرها كافة بمناسبة (يوم استقلال جمهورية العراق).

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأحد 3/10/2021 يوافق (يوم استقلال جمهورية العراق)، وهو عطلة رسمية في جميع المؤسسات الحكومية بحسب التقويم الرسمي للحكومة في إقليم كردستان".

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