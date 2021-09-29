رونالدو على بعد ساعة واحدة من رقم تاريخي

2021/09/29 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

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دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد في مباراته أمام ضيفه فياريال الإسباني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيدخل رونالدو تاريخ دوري أبطال أوروبا كأكثر لاعب مشاركة في البطولة بمجرد أن تطأ قدمه أرضية ملعب "أولد ترافورد" اليوم الأربعاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وشارك رونالدو في مباراته رقم 177 في البطولة، أمام فريق يونغ بويز السويسري يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، بعد عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد (1-2)، وأحرز هدف "الشياطين الحمر" الوحيد ليعزز رقمه القياسي كأفضل هداف في البطولة برصيد 135 هدفا حتى الآن.

وعادل رونالدو الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا، والمسجل باسم زميله السابق في ريال مدريد الإسباني حارس المرمى الأسطورة إيكر كاسياس، برصيد 177 مباراة لكل منهما، بمشاركته في مواجهة فريقه مانشستر يونايتد أمام مضيفه يونغ بويز السويسري (1-2) يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، وأحرز "صاروخ ماديرا" هدف "الشياطين الحمر" الوحيد.

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