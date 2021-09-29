2021/09/29 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / مني نادي مالمو السويدي بخسارة كبيرة امام مضيفه زينيت الروسي وبرباعية دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لدوري المجموعات لابطال اوربا.وسجل اهداف الفريق الروسي كل من كلودينهو في الدقيقة 9 ودالير 49 واليكساي في 80 وينديل 90.وتضم المجموعة يوفنتوس الايطالي وتشيلسي الانكليزي./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسارة كبيرة لمالمو السويدي امام نادي زينيت الروسي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسارة كبيرة لمالمو السويدي امام نادي زينيت الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).