هبوط قياسي لليرة التركية امام الدولار

2021/09/29 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت الليرة التركية، اليوم الأربعاء 29 أيلول، هبوطا قياسيا أمام الدولار الأمريكي.وهبطت الليرة إلى مستويات أضعف من مستواها القياسي المنخفض السابق البالغ 8.9995 للدولار الذي سجلته يوم الجمعة قبل أن تتخلى عن بعض خسائرها ليجري تداولها عند 8.9220 بحلول الساعة 8:15 مساءا بتوقيت بغداد.وترتفع خسائر الليرة هذا العام إلى أكثر من 16%، وخسرت أكثر من ثلثي قيمتها في خمس سنوات./انتهى3

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