2021/09/29 | 21:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ENrUV7KrDnY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.احسان الشمري | رئيس مركز التفكير السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د.احسان الشمري | رئيس مركز التفكير السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).