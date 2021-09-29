توضيح من العتبة العباسية بشأن صور لوكيل السيستاني مع وفد عشائري

2021/09/29 | 21:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت العتبة العباسية، الاربعاء، توضيحا بشأن صور متداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لأحمد الصافي وكيل المرجع الديني الاعلى علي السيستاني مع وفد عشائري من محافظة الانبار.

وقالت العتبة في بيان اليوم، (29 ايلول 2021)، انه "تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور للمتولي الشرعي وكيل المرجع الديني الاعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف، السيد الصافي مع وفد من وجهاء وعشائر اهلنا في محافظة الانبار من الذين زاروا العتبة المقدسة ضمن العشرات من الوفود العشائرية والرسمية التي تزور العتبات المقدسة".

وأوضحت "هناك لقاء كان لهذا الوفد مع المتولي الشرعي لغرض تثبيت التعايش السلمي واللحمة الوطنية، وكان هذا اللقاء في سنة 2013م".

وأضافت "تفاجأنا من تلك المواقع لافترائها وكذبها بطريقة لا تمت للمعايير الأخلاقية بأي صلة حيث زورت اللقاء وفق ما تشتهي ايغالا بالكذب والافتراء".

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