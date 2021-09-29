2021/09/29 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتزع المقاتل المصري أحمد أمير لقب بطل العالم للوزن الخفيف لفئة 70 كغم من الفرنسي أمين أيوب في النزال الرئيسي الذي جمعهما ضمن النسخة الـ54 لبطولة “BRAVE CF” في بولندا.

وتمكن أحمد أمير، الملقب إعلاميا بـ”الجزار”، من الفوز على أمين أيوب بقرار إجماع الحكام بواقع: (48-47، 48-47، 48-47) في النزال الذي أقيم مدينة كونين البولندية بالتعاون مع “Galana Exclusive Championship”.

وحقق أحمد أمير، عضو فريق خالد بن حمد للفنون القتالية المختلطة “KHK MMA”، أول لقب عالمي له، وأصبح أول مصري في التاريخ يفوز بلقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة.

وقام “الجزار” بجولة في بولندا بعد فوزه الأسطوري بلقب بطل العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الجزار” المصري بطلا للفنون القتالية المختلطة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الجزار” المصري بطلا للفنون القتالية المختلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).