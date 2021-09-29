الفتح : بيان الامام السيستاني بشأن الانتخابات “خارطة طريق” لبناء الدولة الرصينة

2021/09/29 | 21:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، اننا نحترم كل ماجاء في بيان الامام السيستاني بشأن الانتخابات، مبينا انه خارطة طريق لبناء الدولة الرصينة وفرصة تأريخية لأبناء الشعب العراقي.وقال في بيان “يعرب تحالف الفتح عن شكره وامتنانه وتقديره العالي للمرجع الأعلى الإمام السيستاني (دامت بركاته )على بيانه الواضح بشأن الانتخابات النيابية التي ستجري خلال الأيام […]

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