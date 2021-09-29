الخفاجي: استثمار الغاز المصاحب بحقلي “الغراف والناصرية” سيؤمن آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة

2021/09/29 | 21:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، المباشرة بتنفيذ 163 مشروعاً في ذي قار، فيما أشار إلى أن استثمار الغاز المصاحب في حقلي “الغراف والناصرية” سيؤمن آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة.

وقال الخفاجي، إن انطلاق مشروع استثمار الغاز المصاحب يعد نقلة نوعية مهمة للاقتصاد الوطني والمحلي لمحافظة ذي قار لما يقدمه من استغلال للثروات المهدورة لسنوات طويلة، وأضاف أن استثمار الغاز المصاحب سيسهم في رفع الحالة الاقتصادية للمحافظة بشكل خاص والإنتاج القومي بشكل عام.

ونوه إلى أن المحافظة تحتاج الى الكثير من الأموال لإصلاح الخلل الواسع في مختلف القطاعات الخدمية، معربا عن أمله برفد الحكومة الاتحادية المحافظة بموازنات تكميلية لتنفيذ متطلبات البنى التحتية المتهالكة.

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