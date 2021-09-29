2021/09/29 | 21:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على 26 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في 4 محافظات.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 26 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في 4 محافظات المركز الخبري الوطني.

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