بشرى سارة من الصحة العالمية بشأن كورونا.. وتحذير

2021/09/29 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقييمها المنتظم للجائحة الصادر، الثلاثاء، أن أكبر انخفاض في الاصابات الجديدة شوهد في الشرق الأوسط وغرب المحيط الهادئ والأميركتين.

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