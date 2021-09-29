النفط يعوض خسائره ويعود للارتفاع مجدداً

2021/09/29 | 21:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد عوضت أسعار النفط خسائرها أمس، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع واعتزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإبقاء على منهجها المتأني لزيادة الإمدادات إلى السوق على الرغم من قوة الطلب في مختلف أنحاء العالم.وزادت مخزونات الخام الأميركية 4.6 ملايين برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة التوقعات، بدعم من …

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