2021/09/29 | 21:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شرطة نفط الشمال، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط عجلاتهم في محافظة نينوى.وقالت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط عجلاتهم “صهريج” في محافظة نينوى محملين بمنتوج نفطي من قبل قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال سيطرة “مصفى …

ظهرت المقالة شرطة النفط تعلن القبض على متهمين تلاعبوا في إقفال المنتوج بنينوى أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النفط تعلن القبض على متهمين تلاعبوا في إقفال المنتوج بنينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النفط تعلن القبض على متهمين تلاعبوا في إقفال المنتوج بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).