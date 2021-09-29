السعودية تضع شرطاً لأداء مناسك العمرة وتحدد استثناءً وحيداً

2021/09/29 | 21:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأربعاء، أن التحصين ضد فيروس كورونا، شرط لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، وأوضحت أن حالة واحدة لا يشترط فيها تأكيد الحصول على اللقاح.

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وقالت الوزارة إن "3 حالات موزعة على فئتين للمستفيدين من إمكانية الحجز وإصدار تصريح العمرة عبر تطبيقي اعتمرنا أو توكلنا".

وقالت الوزارة إن "الفئة الأولى من المحصنين، هم من تلقوا التطعيم بلقاح كورونا وتظهر حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا على أنه محصّن بجرعتين أو "محصّن بالجرعة الأولى"، وأكملوا 14 يوما".

وأضافت، "أما الفئة الأخرى فتشمل من تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس وتظهر حالتهم الصحية محصنا متعافيا في التطبيق، وهو ما يعني إمكانية أداء العمرة لهذه الفئة دون تلقي التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس".

وشددت الوزارة على "إتاحة العمرة للفئات العمرية من 12 إلى 18 عاما لمعتمري الداخل مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين، في حين أن الفترة ما بين العمرة والأخرى 15 يوما لكافة الفئات، ويمكن الحجز بعد انتهاء الفترة المحددة".

"عكاظ"

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