2021/09/29 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عد تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، بيان المرجع الاعلى، السيد السيستاني، حول الانتخابات “فرصة” تاريخية للشعب العراقي، وخارطة طريق لبناء الدولة الرصينة.واعرب التحالف في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “عن شكره […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يعد بيان السيد السيستاني حول الانتخابات “فرصة” تاريخية للشعب العراقي المركز الخبري الوطني.

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