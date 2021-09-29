2021/09/29 | 22:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتذب المسلسل الكوري للدراما الخيالية "لعبة الحبّار" الجماهير في جميع أنحاء العالم، مما يجعله أكثر برامج نتفليكس مشاهدة حول العالم حاليًا، وقد يصبح "أضخم برامج" المنصة على الإطلاق في المستقبل القريب.

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