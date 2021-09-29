كردستان يعطل الدوام الرسمي بمناسبة يوم “استقلال جمهورية العراق”

2021/09/29 | 22:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها ودوائرها كافة بمناسبة (يوم استقلال جمهورية العراق).وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الأحد 3/10/2021 يوافق (يوم استقلال جمهورية العراق)، وهو عطلة رسمية في جميع المؤسسات الحكومية بحسب التقويم الرسمي للحكومة …

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