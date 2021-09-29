قوة مسلحة تغلق مقر اذاعة في البصرة وتعتدي على كادرها

2021/09/29 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

غلق اذاعة المربد بسبب اعتداء قوة مسلحة يساندها جهات مجهولة على الكادر ولازالت تسيطر على مبنى الاذاعة في ظل عدم قدرة الجهات الامنية على التدخل بسبب ضغوطات حزبية وعشائرية.

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