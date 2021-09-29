2021/09/29 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت ادارة اذاعة المربد في البصرة ان قوة مسلحة اعتدت على كادرها تساندها جهات مجهولة ما ادى الى اغلاق مبنى الاذاعة .وذكرت الادارة في صفحتها تم غلق اذاعة المربد بسبب اعتداء قوة مسلحة تساندها جهات مجهولة على الكادر ولازالت تسيطر على مبنى الاذاعة في ظل عدم قدرة الجهات الامنية على التدخل بسبب ضغوطات حزبية وعشائرية./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلق اذاعة المربد بسبب اعتداء قوة مسلحة على كادرها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلق اذاعة المربد بسبب اعتداء قوة مسلحة على كادرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).