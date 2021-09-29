الفتح يعد بيان المرجعية .. خارطة طريق لبناء الدولة الرصينة

2021/09/29 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عد تحالف الفتح بيان المرجعية الدينة العليا ..خارطة طريق لبناء الدولة الرصينة .واعرب في بيان عن : شكره وامتنانه وتقديره العالي للمرجع الأعلى الإمام السيستاني (دامت بركاته )على بيانه الواضح بشأن الانتخابات النيابية التي ستجري خلال الأيام المقبلة ونحترم كل ماجاء فيها من قناعات وثوابت ومخرجات.وعد التحالف بيان مكتب المرجع الأعلى بأنه : خارطة طريق لبناء الدولة الرصينة وفرصة تأريخية لأبناء الشعب العراقي الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الأكفاء وأهل النزاهة والخبرة والتجربة.ودعا التحالف الشعب الى التوجه في العاشر من هذا الشهر إلى الإدلاء بأصواتهم في ضوء مخرجات بيان الإمام لاعتقادنا أن تلك المخرجات الشرعية والوطنية والإسلامية هي الطريق الأرحب للعبور بالبلد إلى بر الأمان./انتهى3

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