2021/09/29 | 22:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي شأن متصل، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المحكومين المسموح لهم بالتصويت في انتخابات تشرين، فيما أحصت أعداد المراكز الانتخابية الخاصة بالنازحين.

المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي قالت إن المفوضية نسقت عملها مع وزارة الهجرة والمهجرين لتحديد أماكن تواجد النازحين والمخيمات، وشكلت لجنة برئاسة القاضي فياض ياسين لحصر أعداد الناخبين النازحين المتواجدين في المخيمات.

وتابعت أن اللجنة قامت بزيارة المخيمات وتسجيل بياناتهم وطبعت لهم بطاقات بايومترية ووزعتها عليهم.

وأشارت إلى أن التصويت الخاص سيشمل القوات الأمنية المسلحة التي يتجاوز عدد أفرادها مليون ناخب، حيث تم فتح 2584 محطة للتصويت الخاص، إضافة إلى 7 محطات للنزلاء في السجون، الذين يبلغ عددهم 600 نزيل، موضحة أن المحكومين دون خمس سنوات يحق لهم التصويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغلاي: التصويت الخاص سيشمل القوات الأمنية المسلحة التي يتجاوز عدد أفرادها مليون ناخب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغلاي: التصويت الخاص سيشمل القوات الأمنية المسلحة التي يتجاوز عدد أفرادها مليون ناخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).