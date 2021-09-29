القوى السياسية تلتف حول دعوة السيستاني العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات

2021/09/29 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ حثّ‭ ‬المرجع‭ ‬الشيعي‭ ‬الأعلى‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬الأربعاء‭ ‬العراقيين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬حقيقي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬عدها‭ ‬المراقبون‭ ‬اكبر‭ ‬دعم‭ ‬لاستمرار‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬انتخابي‭ ‬جديد‭ ‬بات‭ ‬مطلبا‭ ‬شعبيا‭ ‬بعد‭ ‬انتفاضة‭ ‬تشرين‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬تفادياً‭ ‬لتوقعات‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ […]

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